Трамп заявил, что Киев пытался вмешаться в президентские выборы в США
Украина пыталась вмешаться в президентсткие выборы в США в 2024 году. Как пишет RT, с таким обвинением выступил американский лидер Дональд Трамп.
В своей соцсети Truth Social он написал о перехвате сообщения украинского правительства, в которых «обсуждался план по переводу денег на переизбрание Джо Байдена».
Глава Белого дома сослался на статью издания Just the News, которое, в свою очередь, указывает на некий рассекреченный отчёт, содержащий информацию о якобы предполагаемом заговоре Украины и организации USAID о переизбрании Байдена.
«План включал в себя подробности того, как субподрядчики будут финансироваться американскими компаниями, так что отследить, как будут расходоваться и распределяться средства, было бы сложно», - говорится в статье.
Ранее Трамп потребовал арестовать экс-президента США Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Россией во время президентских выборов в 2016 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
