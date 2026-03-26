Трамп заявил, что Киев пытался вмешаться в президентские выборы в США

В своей соцсети Truth Social он написал о перехвате сообщения украинского правительства, в которых «обсуждался план по переводу денег на переизбрание Джо Байдена».

Глава Белого дома сослался на статью издания Just the News, которое, в свою очередь, указывает на некий рассекреченный отчёт, содержащий информацию о якобы предполагаемом заговоре Украины и организации USAID о переизбрании Байдена.

«План включал в себя подробности того, как субподрядчики будут финансироваться американскими компаниями, так что отследить, как будут расходоваться и распределяться средства, было бы сложно», - говорится в статье.

Ранее Трамп потребовал арестовать экс-президента США Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Россией во время президентских выборов в 2016 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

