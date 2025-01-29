Голосование по вотуму недоверия Фицо снято с повестки
Сессия Национального совета (парламента) Словакии, где должно было пройти голосование по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо, снова не состоялась из-за отсутствия кворума депутатов. По той же причине заседание не открылось во вторник, 28 января. Теперь, согласно регламенту, вопрос снят с повестки дня.
Оппозиционные партии дважды за день пытались открыть заседание, но сначала в зал прибыли 58 депутатов при необходимых 76 (из 150), а после перерыва осталось 56 парламентариев. Накануне для рассмотрения этого вопроса депутатов также было недостаточно. Ранее Роберт Фицо заявлял, что парламентарии от его партии Smer-SD («Курс — социальная демократия») проигнорируют сессию, а партнеров по правящей коалиции он призовет последовать их примеру.
В Словакии с декабря 2024 года продолжаются протесты, изначально вызванные визитом словацкого премьера в Москву. Фицо связал акции с попытками госпереворота, которые организуют внешние силы.
Словацкая оппозиция на днях обвинила противников санкций против России в госизмене.
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