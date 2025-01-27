Словацкая оппозиция обвинила противников санкций против России в госизмене

Деятельность, направленная на отмену антироссийских санкций, подпадает под статью о госизмене. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделала депутат от оппозиционной словацкой партии «Свобода и солидарность» Мариа Коликова.

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Она отметила, что речь идёт о гражданском объединениим «Брат за брата», активисты которой собирали подписи для проведения референдума об отмене санкций против России.

«Эта организация активизируется, создаёт партизанские ячейки. Очевидно, что их деятельность идёт против интересов Словакии», - заключила Коликова.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назначил экстренное заседание Совета безопасности, указав, что словацкие спецслужбы располагают информацией о риске свержения правительства, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГосизменаСанкции Против РоссииОппозицияСловакия

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