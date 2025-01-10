Фицо пригрозил заблокировать финансовую помощь Украине из-за транзита газа

Власти Словакии готовы заблокировать финансовую помощь Украине. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

Киев пожаловался ЕС из-за угроз Словакии

В ходе заседания парламентского комитета по европейским делам он указал, что если вопрос с транзитом газа не будет решён, то не исключено, что будет наложено вето на решение Евросоюза передать Киеву ещё 50 млрд евро.

«Если нам сообщат через три недели, что Украина всё блокирует... я заблокирую финансовую помощь Украине без проблем», - заключил политик.

Ранее Фицо заявил, что остановка транзита газа через Украину вредит Евросоюза и помогает США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Транзит ГазаУкраинаСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры