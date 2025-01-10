Фицо пригрозил заблокировать финансовую помощь Украине из-за транзита газа

В ходе заседания парламентского комитета по европейским делам он указал, что если вопрос с транзитом газа не будет решён, то не исключено, что будет наложено вето на решение Евросоюза передать Киеву ещё 50 млрд евро.

«Если нам сообщат через три недели, что Украина всё блокирует... я заблокирую финансовую помощь Украине без проблем», - заключил политик.

Ранее Фицо заявил, что остановка транзита газа через Украину вредит Евросоюза и помогает США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».