«Голосование на пеньках бледнеет». Лавров прокомментировал выборы президента США
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал некоторые аспекты голосования на выборах президента США, передает РИА Новости.
Он напомнил про рассылку бюллетеней для голосования и формирование новостной картины соцсетями «в одни ворота». Российский министр напомнил, что всего было разослано свыше 95 млн бюллетеней, две трети из которых оказались заполнены. «Треть просто навязывали, но люди на это не реагировали… Когда больше 40% голосов за обоих кандидатов были голосами по почте - знаете, это достаточно серьезная вещь», - подчеркнул Лавров.
На этом фоне он вспомнил критику в США голосования в России по поправкам в Конституцию. «Голосование "на пеньках" бледнеет по сравнению с тем, что сделали с механизмом голосования в США», - отметил министр.
Выборы в США прошли в начале ноября, по голосам выборщиков победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент в администрации Барака Обамы Джо Байден. Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о фальсификациях на выборах и в день утверждения Конгрессом голосов избирателей 6 января вышел к своим сторонникам с речью и предложил им «отправиться в Капитолий», чтобы «отвоевать» страну и добиться признания его победы на якобы сфальсифицированных выборах. По меньшей мере четыре человека, включая одного полицейского, погибли во время штурма здания парламента.
Члены Палаты представителей внесли на рассмотрение резолюцию об импичменте Трампу из-за «подстрекательств к мятежу». 13 января документ поддержали 20 конгрессменов от Республиканской партии.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН предположил, что процесс импичмента может затянуться надолго.
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