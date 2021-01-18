«Голосование на пеньках бледнеет». Лавров прокомментировал выборы президента США

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал некоторые аспекты голосования на выборах президента США, передает РИА Новости.

Он напомнил про рассылку бюллетеней для голосования и формирование новостной картины соцсетями «в одни ворота». Российский министр напомнил, что всего было разослано свыше 95 млн бюллетеней, две трети из которых оказались заполнены. «Треть просто навязывали, но люди на это не реагировали… Когда больше 40% голосов за обоих кандидатов были голосами по почте - знаете, это достаточно серьезная вещь», - подчеркнул Лавров.

На этом фоне он вспомнил критику в США голосования в России по поправкам в Конституцию. «Голосование "на пеньках" бледнеет по сравнению с тем, что сделали с механизмом голосования в США», - отметил министр.