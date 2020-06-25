Голоса пытавшихся голосовать онлайн и очно москвичей учтут лишь единожды

Он отметил, что на данный момент зафиксирован две попытки «двойного» голосования — в Тверском районе и районе Орехово-Борисово Южное.



«По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома», - подчеркнул Ермолов.



Обе урны с повторно выданными бюллетенями в настоящий момент опечатаны, а находящиеся в них бюллетени аннулированы.



В первый день голосования свой голос на участке отдал заместителя председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он заявил,что Россия должна оставаться президентской республикой, а поправки в основной документ расширят возможности парламента при формировании кабинета министров, передает телеканал «360». страны.

