Голоса пытавшихся голосовать онлайн и очно москвичей учтут лишь единожды

Голоса участников онлайн-голосования по поправкам в Конституцию, которые попытаются проголосовать и на обычных участках, будут учтены только единожды. Об этом журналистам заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Явка на онлайн голосование по Конституции превысила 11%

Он отметил, что на данный момент зафиксирован две попытки «двойного» голосования — в Тверском районе и районе Орехово-Борисово Южное.

«По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома», - подчеркнул Ермолов.

Обе урны с повторно выданными бюллетенями в настоящий момент опечатаны, а находящиеся в них бюллетени аннулированы.

В первый день голосования свой голос на участке отдал заместителя председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он заявил,что Россия должна оставаться президентской республикой, а поправки в основной документ расширят возможности парламента при формировании кабинета министров, передает телеканал «360». страны.

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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
ТЕГИ:ГолосованиеКонституция
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