Явка на онлайн голосование по Конституции превысила 11%
Совокупная явка на электронный вариант голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации спустя почти два часа после начала составила 11,45%. Таки данные приводит электронный штаб по наблюдению за онлайн голосованием. В общей сложности к полудню выразили своё мнение более 15,5 тысяч человек.
В электронном виде получили возможность проголосовать жители Москвы и Нижегородской области. Общероссийское голосование по изменению Основного закона стартовало сегодня и завершится 1 июля. Узнать свой участок по месту прописки можно онлайн или по телефону горячей линии +7 (800) 222-55-52, уточняет Москва 24.
Ранее в Центризбиркоме заявили, что не замечают каких-либо сбоев в процессе голосования. Как заявил заместитель главы ЦИК Николай Булаев, все бюллетени на месте, также как и средства индивидуальной защиты, применяемые в целях профилактики коронавируса, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
614 тыс.+7 113 / сут.
Умерли
8 605+92 / сут.
Выздоровели
375 тыс.+6 342 / сут.
- Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам
- В люксовых международных рейсах «Аэрофлота» не увидели нарушений
- Явка на онлайн голосование по Конституции превысила 11%
- Опальный схиигумен назвал РПЦ «главным врагом в России»
- Названы сроки открытия кинотеатров в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru