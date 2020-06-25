Явка на онлайн голосование по Конституции превысила 11%

Совокупная явка на электронный вариант голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации спустя почти два часа после начала составила 11,45%. Таки данные приводит электронный штаб по наблюдению за онлайн голосованием. В общей сложности к полудню выразили своё мнение более 15,5 тысяч человек.

В электронном виде получили возможность проголосовать жители Москвы и Нижегородской области. Общероссийское голосование по изменению Основного закона стартовало сегодня и завершится 1 июля. Узнать свой участок по месту прописки можно онлайн или по телефону горячей линии +7 (800) 222-55-52, уточняет Москва 24.

Ранее в Центризбиркоме заявили, что не замечают каких-либо сбоев в процессе голосования. Как заявил заместитель главы ЦИК Николай Булаев, все бюллетени на месте, также как и средства индивидуальной защиты, применяемые в целях профилактики коронавируса, передает RT.

