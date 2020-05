Голикова: российские врачи не скрывают смертельную статистику по COVID-19

Вице-премьер отметила заинтересованность российских медучреждений в постановке диагноза новой коронавирусной инфекции в связи с тем, что от этого зависит поступление денег на зарплату и лекарства из Фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее Bloomberg опубликовал материал «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». В публикации рассказывалось, что в России, при сопоставимом числе заболевших с Испанией, количество умерших значительно ниже. Издание также сообщило, что ВОЗ ведет «переговоры» с Москвой по поводу официальной ковид-статистики. В результате в России смертность от коронавируса ниже, чем в среднем по миру.

Аналогичные статьи вышли в The New York Times и The Financial Times. В них также утверждалось, что Россия занижает число смертей от COVID-19.