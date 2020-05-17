Голикова: российские врачи не скрывают смертельную статистику по COVID-19
Вице-премьер России Татьяна Голикова ответила на публикации западных СМИ, которые обвинили российские власти в манипуляциях со статистикой смертности от COVID-19, в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».
«Конечно, есть рекомендации, но не надо даже думать, что, как вам сказать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть COVID», — цитирует Газета.ru Голикову.
Вице-премьер отметила заинтересованность российских медучреждений в постановке диагноза новой коронавирусной инфекции в связи с тем, что от этого зависит поступление денег на зарплату и лекарства из Фонда обязательного медицинского страхования.
Ранее Bloomberg опубликовал материал «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». В публикации рассказывалось, что в России, при сопоставимом числе заболевших с Испанией, количество умерших значительно ниже. Издание также сообщило, что ВОЗ ведет «переговоры» с Москвой по поводу официальной ковид-статистики. В результате в России смертность от коронавируса ниже, чем в среднем по миру.
Аналогичные статьи вышли в The New York Times и The Financial Times. В них также утверждалось, что Россия занижает число смертей от COVID-19.
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