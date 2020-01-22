Голикова представит министров из соцблока правительства 23 января
Вице-премьер Татьяна Голикова представит министров из социального блока правительства в предстоящий четверг, 23 января. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в секретариате вице-премьера.
Напомним, новым министром здравоохранения назначен Михаил Мурашко, министром труда и соцзащиты Антон Котяков, а министром просвещения – Сергей Кравцов. Что касается министерства науки и высшего образования, то его возглавил Валерий Фальков. Новый состав правительства был утверждён накануне, 21 января. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал главной задачей кабинета министров обеспечение роста экономики России. Одним из способов станет реализация нацпроектов.
Ранее НСН писала, что замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев поблагодарил предыдущий состав правительства за работу и пожелал новому кабмину России эффективного решения задач. На своей странице в Facebook экс-премьер Медведев поздравил новый состав правительства с началом деятельности, отметив, что у страны сейчас "важнейшие задачи", которые надо решать. Также Медведев поблагодарил прежний состав кабмина за совместную профессиональную работу "в весьма непростых условиях".
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