Голикова представит министров из соцблока правительства 23 января

Вице-премьер Татьяна Голикова представит министров из социального блока правительства в предстоящий четверг, 23 января. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в секретариате вице-премьера.

Напомним, новым министром здравоохранения назначен Михаил Мурашко, министром труда и соцзащиты Антон Котяков, а министром просвещения – Сергей Кравцов. Что касается министерства науки и высшего образования, то его возглавил Валерий Фальков. Новый состав правительства был утверждён накануне, 21 января. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал главной задачей кабинета министров обеспечение роста экономики России. Одним из способов станет реализация нацпроектов.