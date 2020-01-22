Голикова представит министров из соцблока правительства 23 января

22 января 202018:10

Вице-премьер Татьяна Голикова представит министров из социального блока правительства в предстоящий четверг, 23 января. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в секретариате вице-премьера.

Напомним, новым министром здравоохранения назначен Михаил Мурашко, министром труда и соцзащиты Антон Котяков, а министром просвещения – Сергей Кравцов. Что касается министерства науки и высшего образования, то его возглавил Валерий Фальков. Новый состав правительства был утверждён накануне, 21 января. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал главной задачей кабинета министров обеспечение роста экономики России. Одним из способов станет реализация нацпроектов.

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Ранее НСН писала, что замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев поблагодарил предыдущий состав правительства за работу и пожелал новому кабмину России эффективного решения задач. На своей странице в Facebook экс-премьер Медведев поздравил новый состав правительства с началом деятельности, отметив, что у страны сейчас "важнейшие задачи", которые надо решать. Также Медведев поблагодарил прежний состав кабмина за совместную профессиональную работу "в весьма непростых условиях".

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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