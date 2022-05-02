«Глупый комик!»: В Турции раскритиковали Зеленского из-за слов о российских туристах

Ранее Зеленский раскритиковал Турцию за нежелание отказаться от туристов из России. В интервью греческому общественному телевидению ERT политик назвал что считает глупым и недопустимым это решение Анкары, отмечает РЕН ТВ. По словам украинского президента, такую позицию «невозможно» сочетать с дружескими отношениями с Киевом, пишет Газета.ру.

«Зеленский обижен на Турцию за то, что она принимает российских туристов. Пришлите БПЛА. Примите тысячи сирот. Доставьте сотни грузовиков с помощью.... Вы встаете и несете чушь по греческому каналу. Глупый комик!», — написал Шамиль Тайяр в Twitter.

