«Глупый комик!»: В Турции раскритиковали Зеленского из-за слов о российских туристах

Президент Украины Владимир Зеленский, призвавший не пускать в Турцию российских туристов, «обиделся» на Анкару. Об этом заявил бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития, журналист Шамиль Тайяр.

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Ранее Зеленский раскритиковал Турцию за нежелание отказаться от туристов из России. В интервью греческому общественному телевидению ERT политик назвал что считает глупым и недопустимым это решение Анкары, отмечает РЕН ТВ. По словам украинского президента, такую позицию «невозможно» сочетать с дружескими отношениями с Киевом, пишет Газета.ру.

«Зеленский обижен на Турцию за то, что она принимает российских туристов. Пришлите БПЛА. Примите тысячи сирот. Доставьте сотни грузовиков с помощью.... Вы встаете и несете чушь по греческому каналу. Глупый комик!», — написал Шамиль Тайяр в Twitter.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Российские ТуристыТурцияВладимир Зеленский
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