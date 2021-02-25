Главы стран Евросоюза согласились ввести сертификаты вакцинации от COVID-19
Главы государств и правительств стран ЕС были едины во мнении, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель.
На пресс-конференции, посвященной итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза, глава ФРГ заявила, что лидеры европейских стран "едины во мнении" о необходимости цифрового подтверждения вакцинации от коронавируса. Меркель рассказала журналистам о том, что необходимо разработать техническое решение вопроса.
По словам канцлера Германии, страны должны "совместить системы считывания информации", чтобы сертификат работал на территории всего Евросоюза. Меркель отметила, что подготовка технических условий займет около трех месяцев, и "есть надежда", что сертификаты заработают уже летом этого года.
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