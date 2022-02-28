Главы Минобороны стран ЕС проведут экстренную встречу по Украине

Министры обороны 27 стран Евросоюза проведут встречу в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Я созываю сегодня встречу министров обороны ЕС, чтобы обсудить ситуацию на Украине в связи с неспровоцированным нападением России», — написал дипломат в Twitter.

Главы Минобороны намерены обсудить «дальнейшие неотложные потребности» и скоординировать помощь Украине, отмечает RT.

Накануне Боррель созывал виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС, чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз
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