Главы Минобороны стран ЕС проведут экстренную встречу по Украине
Министры обороны 27 стран Евросоюза проведут встречу в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Я созываю сегодня встречу министров обороны ЕС, чтобы обсудить ситуацию на Украине в связи с неспровоцированным нападением России», — написал дипломат в Twitter.
Главы Минобороны намерены обсудить «дальнейшие неотложные потребности» и скоординировать помощь Украине, отмечает RT.
Накануне Боррель созывал виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС, чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины, напоминает телеканал «360».
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