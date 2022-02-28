Главы Минобороны стран ЕС проведут экстренную встречу по Украине

«Я созываю сегодня встречу министров обороны ЕС, чтобы обсудить ситуацию на Украине в связи с неспровоцированным нападением России», — написал дипломат в Twitter.

Главы Минобороны намерены обсудить «дальнейшие неотложные потребности» и скоординировать помощь Украине, отмечает RT.

Накануне Боррель созывал виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС, чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины, напоминает телеканал «360».

