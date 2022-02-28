Байден по телефону обсудит с союзниками ситуацию вокруг Украины

Как отмечается в графике Байдена на 28 февраля, президент намерен поговорить с союзниками и партнерами, обсудить связанные с Украиной события и скоординировать единый ответ России. Кто будет участвовать в переговорах, не уточняется, пишет Газета.ру.

Разговор президента США намечен на 11:15 по Вашингтону (19:15 мск), переговоры пройдут по защищенной линии связи, отмечает РИА ФАН.

