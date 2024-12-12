По словам венгерского министра, предложение о временном прекращении огня и масштабном обмене военнопленными отверг украинский лидер Владимир Зеленский, Киев проинформировал об этом Будапешт.

В свою очередь Лавров добавил, что Украина далеко не впервые отвергает гуманитарные инициативы (в частности, Турции и Венгрии) вопреки подававшимся Киевом сигналам.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп в настоящее время не уполномочен говорить о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

