Главы МИД России и Венгрии обсудили прекращение огня на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто временное прекращение огня на Украине. Соответствующее заявление было размещено на официальном портале МИД России.
По словам венгерского министра, предложение о временном прекращении огня и масштабном обмене военнопленными отверг украинский лидер Владимир Зеленский, Киев проинформировал об этом Будапешт.
В свою очередь Лавров добавил, что Украина далеко не впервые отвергает гуманитарные инициативы (в частности, Турции и Венгрии) вопреки подававшимся Киевом сигналам.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп в настоящее время не уполномочен говорить о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru