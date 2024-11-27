Орбан: если конфликт на Украине будет урегулирован, 2025 год станет фантастическим

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал в соцсетях фантастический 2025 год.

По его словам, это будет при условии, что конфликт вокруг Украины будет урегулирован. «Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы», — заявил премьер-министр.

Ранее в Венгрии заявили, что после обращения Путина испугался даже Орбан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

