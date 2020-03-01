Главы МИД России и Турции начали подготовку к встрече двух президентов

О возможности встречи Путина и Эрдогана заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал 5 или 6 марта в качестве возможных дат переговоров и отметил, что встреча состоится в Москве.

Напомним, сирийские правительственные войска обстреляли в Идлибе турецких военных. В Минобороны России уточнили, что сирийские военные атаковали населенный пункт Бехун с террористами, который расположен в зоне идлибского конфликта. Указывается, что в районе Бехуна турецких военных, которые там оказались, не должно было быть.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в интервью НСН оценил шансы России договориться с Турцией о прекращении конфликта в Сирии. Эксперт считает, что позиция Москвы по Сирии не требует корректировки в отличие от мнения Анкары.

