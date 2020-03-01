Главы МИД России и Турции начали подготовку к встрече двух президентов
Руководители министерств иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров обсудили подготовку запланированной встречи глав государств - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, информирует МИД РФ.
«Министры высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы, способствующей результативности диалога по выполнению договоренностей в поддержку сирийского урегулирования и по другим вопросам повестки дня российско-турецких отношений»,— говорится в сообщениидипведомства.
О возможности встречи Путина и Эрдогана заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал 5 или 6 марта в качестве возможных дат переговоров и отметил, что встреча состоится в Москве.
Напомним, сирийские правительственные войска обстреляли в Идлибе турецких военных. В Минобороны России уточнили, что сирийские военные атаковали населенный пункт Бехун с террористами, который расположен в зоне идлибского конфликта. Указывается, что в районе Бехуна турецких военных, которые там оказались, не должно было быть.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в интервью НСН оценил шансы России договориться с Турцией о прекращении конфликта в Сирии. Эксперт считает, что позиция Москвы по Сирии не требует корректировки в отличие от мнения Анкары.
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