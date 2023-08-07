Главы МИД России и Китая провели телефонный разговор
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по телефону поздравил своего китайского коллегу Ван И с назначением на пост главы МИД КНР, сообщает пресс-служба российского министерства.
В сообщении говорится, что в ходе беседы министры обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки, отметив «общее неприятие конфронтационной политики западного блока» в отношении Москвы и Пекина, попыток с помощью санкций и прочих нелегитимных средств сдержать их развитие.
Также Лавров и Ван И затронули украинский кризис.
«Контакт глав внешнеполитических ведомств России и Китая в очередной раз подтвердил единство или широкое созвучие подходов Москвы и Пекина к мировым делам. Подтверждена готовность к дальнейшему поддержанию тесной внешнеполитической координации», - отметили в МИД РФ.
Ранее парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел страны, назначив на этот пост главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил «Ростеху» увеличить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет»
- СМИ: Взрыв прогремел на пограничной заставе в Крыму
- Экономист назвал чувствительными потери связанных с РФ европейских компаний
- Главы МИД России и Китая провели телефонный разговор
- «Теперь просто Лада»: Певица Лада Дэнс пошутила про свое состояние после аварии
- Взрыв произошёл у порта в турецком Дериндже
- Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в перечень террористов и экстремистов
- Китайский визовый центр открылся в Москве
- СМИ: В Москве BMW сбил летящий беспилотник
- Объем наличных в России вырос рекордно за 25 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru