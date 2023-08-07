Главы МИД России и Китая провели телефонный разговор

В сообщении говорится, что в ходе беседы министры обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки, отметив «общее неприятие конфронтационной политики западного блока» в отношении Москвы и Пекина, попыток с помощью санкций и прочих нелегитимных средств сдержать их развитие.

Также Лавров и Ван И затронули украинский кризис.

«Контакт глав внешнеполитических ведомств России и Китая в очередной раз подтвердил единство или широкое созвучие подходов Москвы и Пекина к мировым делам. Подтверждена готовность к дальнейшему поддержанию тесной внешнеполитической координации», - отметили в МИД РФ.

Ранее парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел страны, назначив на этот пост главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

