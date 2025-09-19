В Уфе лось проник на территорию детского сада

Лось забрел на территорию детского сада №218 в Уфе. Об этом заявило городское Управление гражданской защиты.

На место прибыли специалисты ведомства, Минэкологии и Росприроднадзора.

«Для безопасности людей и животного улицу Шафиева перекрыли от перекрестка с улицей Зорге до больницы; с одной стороны оцепили спасатели, с другой - полиция», - подчеркнули в управлении.

По данным СМИ, в момент происшествия воспитанники детского сада находились в здании.

Ранее в Екатеринбурге лось сломал ворота и ворвался на территорию детсада, напоминает «Свободная пресса». Работники учреждения вызвали специалистов по отлову.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЖивотныеУфа

