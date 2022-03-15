Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Украине. Об этом заявил сам глава МИД Ирана.
Во вторник иранский министр прибыл в Москву на встречу с российским коллегой. Планировалось, что главы МИД обсудят в том числе Украину и Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.
«Сегодня является очень важной возможность провести разговор относительно событий на Украине, в Афганистане, Йемене, Сирии, а также и по другим вопросам на международной арене», - цитирует Абдоллахиана РИА Новости.
Накануне Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили ситуацию на Украине, в частности, вывод мирных граждан через гуманитарные коридоры.
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