Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, передает РИА Новости.

Стороны, в частности, обсудили вывод мирных граждан через гуманитарные коридоры.

Ранее Лавров заявил, что Россия серьезно настроена найти решение на переговорах с Украиной.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».




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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаСергей Лавров
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