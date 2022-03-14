Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, передает РИА Новости.

Стороны, в частности, обсудили вывод мирных граждан через гуманитарные коридоры.

Ранее Лавров заявил, что Россия серьезно настроена найти решение на переговорах с Украиной.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».









