Главы МИД России и Франции обсудили миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Министры иностранных дел РФ и Франции Сергей Лавров и Катрин Колонна в ходе телефонного разговора обсудили тему отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба французского МИД.

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Глава внешнеполитического ведомства Франции заявила, что Париж поддерживает скорейшее развёртывание миссии в соответствии с рекомендациями генерального директора организации и при полном уважении суверенитета Украины.

«Министр приняла к сведению подтверждение принципиального согласия России по этому вопросу, а также обязательство Москвы воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этой миссии», - добавили в МИД Франции.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российская сторона ожидает визита комиссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не раньше начала сентября, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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