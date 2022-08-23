Главы МИД России и Франции обсудили миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
Министры иностранных дел РФ и Франции Сергей Лавров и Катрин Колонна в ходе телефонного разговора обсудили тему отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба французского МИД.
Глава внешнеполитического ведомства Франции заявила, что Париж поддерживает скорейшее развёртывание миссии в соответствии с рекомендациями генерального директора организации и при полном уважении суверенитета Украины.
«Министр приняла к сведению подтверждение принципиального согласия России по этому вопросу, а также обязательство Москвы воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этой миссии», - добавили в МИД Франции.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российская сторона ожидает визита комиссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не раньше начала сентября, сообщает RT.
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