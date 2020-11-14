Командующий российскими миротворцами оценил ситуацию в Нагорном Карабахе
Командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал о ситуации в регионе после подписания мирного соглашения.
По словам военного, в зоне соприкосновения на территории НКР не слышно ни одного выстрела, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее Мурадов раскрыл свою национальность. Командующий российскими миротворцами родился в Дагестане, является по национальности табасаранцем и не относится по этнической принадлежности к участникам конфликта.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.
Напомним, утром 10 ноября российские миротворцы отправились в Карабах. В миссии задействованы почти 2 тыс. солдат, 90 бронетранспортеров и несколько десятков единиц спецтехники.
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