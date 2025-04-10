Место на кладбище для Паши Техника оплатил Лука Сафронов
Место на кладбище для умершего в Таиланде рэпера Паши Техника оплатил сын художника Никаса Сафронова Лука. Это утверждает Telegram-канал Mash.
По данным ресурса, место на кладбище обошлось примерно в 2 миллиона рублей. Отмечается, что Лука - близкий друг музыканта, он был рядом в последние дни его жизни.
Церемония прощания с рэпером пройдет 11 апреля в Москве. Отпевание состоится в храме Петра и Павла. Похоронят его на Николо-Архангельском кладбище. Паша Техник умер 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Предварительной причиной гибели стало передозировка запрещенными веществами.
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