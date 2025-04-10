Президент Азербайджана обвинил американцев в попытке устроить «оранжевую революцию»

Как уточнил глава государства, спецслужбы обнаружили несколько квартир, в которых хранились коктейли Молотова и инструкции по захвату правительственных зданий. Специально обученные люди должны были напасть на полицейских и устроить хаос, отметил он.

Алиев подчеркнул, что это не первый раз, когда в его стране пытаются совершить «оранжевую революцию». Первая такая попытка на его памяти была предпринята Госдепом США еще в 2005 году.

Ранее попытка спровоцировать массовые беспорядки и устроить государственный переворот была предотвращена в Киргизии.

