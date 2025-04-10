Врач назвал причину плохого внешнего вида актера Михаила Ефремова
10 апреля 202513:55
Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов плохо выглядит из-за недостатка воздуха и особенностей пищи, заявил врач психиатр-нарколог Василий Шуров, сообщает aif.ru.
По его словам, на внешний вид актера оказывает существенное влияние и хроническая обструктивная болезнь легких.
«Тут надо понимать, что это тюрьма», - добавил специалист.
Ранее, вышедший по УДО, актер Ефремов приехал в Москву, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru