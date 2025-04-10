Миллиардеры разбогатели на рекордные $304 млрд за день из-за роста акций
Состояние самых богатых людей мира в среду, 9 апреля, выросло на $304 млрд, что является самым большим однодневным приростом за всю историю подсчета рейтинга миллиардеров Bloomberg.
Такой резкий прирост капитала связан с подъемом фондовых рынков после того, как глава США Дональд Трамп пообещал остановить введение пошлин для некоторых стран.
На фоне этого общий прирост состояния богатейших людей мира в среду побил рекорд на $233 млрд, зафиксированного в марте 2022 года.
Ранее Трамп заявил, что временно приостановил дополнительные импортные пошлины для более чем 75 стран. Срок действия решения, которое уже вступило в законную силу, составит 90 дней. В течение этого времени для этих государств будет применен универсальный тариф в размере 10%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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