Миллиардеры разбогатели на рекордные $304 млрд за день из-за роста акций

Состояние самых богатых людей мира в среду, 9 апреля, выросло на $304 млрд, что является самым большим однодневным приростом за всю историю подсчета рейтинга миллиардеров Bloomberg.

Такой резкий прирост капитала связан с подъемом фондовых рынков после того, как глава США Дональд Трамп пообещал остановить введение пошлин для некоторых стран.