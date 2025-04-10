Миллиардеры разбогатели на рекордные $304 млрд за день из-за роста акций

Состояние самых богатых людей мира в среду, 9 апреля, выросло на $304 млрд, что является самым большим однодневным приростом за всю историю подсчета рейтинга миллиардеров Bloomberg.

Такой резкий прирост капитала связан с подъемом фондовых рынков после того, как глава США Дональд Трамп пообещал остановить введение пошлин для некоторых стран.

Американский миллиардер Экман призвал Трампа отложить введение пошлин

На фоне этого общий прирост состояния богатейших людей мира в среду побил рекорд на $233 млрд, зафиксированного в марте 2022 года.

Ранее Трамп заявил, что временно приостановил дополнительные импортные пошлины для более чем 75 стран. Срок действия решения, которое уже вступило в законную силу, составит 90 дней. В течение этого времени для этих государств будет применен универсальный тариф в размере 10%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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