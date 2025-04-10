Песков: Тема Украины в Стамбуле не обсуждается
На российской-американской встрече в Стамбуле 10 апреля тема урегулирования на Украине обсуждаться не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что переговоры в Турции проходят по линии МИД РФ и Госдепартамента США.
«Исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений», - заключил представитель Кремля.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к серьёзному диалогу по мирному урегулированию на Украине, но «не позволит никому себя обманывать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гоша Рубчинский впервые с 2018 год запускает в РФ собственную коллекцию одежды
- Место на кладбище для Паши Техника оплатил Лука Сафронов
- В Госдуме рассказали о будущем повышении пенсий для многодетных матерей
- Сосед по колонии рассказал о проблемах с желудком у Ефремова
- Врач назвал причину плохого внешнего вида актера Михаила Ефремова
- Песков: Тема Украины в Стамбуле не обсуждается
- Россияне назвали самые бесящие слова на работе
- В Госдуме опровергли лимит по снятию наличных до 50 тысяч рублей в сутки
- Минобороны: Российская армия освободила село Журавка
- «Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru