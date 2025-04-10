Песков: Тема Украины в Стамбуле не обсуждается

На российской-американской встрече в Стамбуле 10 апреля тема урегулирования на Украине обсуждаться не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что переговоры в Турции проходят по линии МИД РФ и Госдепартамента США.

«Исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений», - заключил представитель Кремля.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к серьёзному диалогу по мирному урегулированию на Украине, но «не позволит никому себя обманывать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПереговорыРоссияСШАДмитрий Песков

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