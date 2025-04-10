Сосед по колонии рассказал о проблемах с желудком у Ефремова
Освободивший из исправительной колонии в Белгородской области в один день с Михаилом Ефремовым, рассказал о проблемах со здоровьем у артиста.
По словам Александра (фамилия не приводится), он был лично знаком с Ефремовым. У артиста якобы «было много проблем и с желудочно-кишечным трактом, и в общем со здоровьем», передает StarHit.
Вышедший из колонии по УДО заслуженный артист РФ Михаил Ефремов накануне приехал в Москву. Он поблагодарил корреспондентов, встретивших его в Плотниковом переулке, отметив, что чувствует себя не очень хорошо. Ефремов в очередной раз высказал соболезнования семье погибшего в ДТП, виновником которого стал артист.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru