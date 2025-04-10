Сосед по колонии рассказал о проблемах с желудком у Ефремова

По словам Александра (фамилия не приводится), он был лично знаком с Ефремовым. У артиста якобы «было много проблем и с желудочно-кишечным трактом, и в общем со здоровьем», передает StarHit.

Вышедший из колонии по УДО заслуженный артист РФ Михаил Ефремов накануне приехал в Москву. Он поблагодарил корреспондентов, встретивших его в Плотниковом переулке, отметив, что чувствует себя не очень хорошо. Ефремов в очередной раз высказал соболезнования семье погибшего в ДТП, виновником которого стал артист.



