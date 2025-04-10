Гоша Рубчинский впервые с 2018 год запускает в РФ собственную коллекцию одежды

Гоша Рубчинский впервые с 2018 года выпустит новую коллекцию под своей маркой. Как пишут «Ведомости», об этом заявила команда российского дизайнера.

Канье Уэст появился на публике в толстовке с надписью на русском языке

Отмечается, что «новая глава» в истории бренда включает «серию культурных событий и выпуск интро коллекции базовой униформы».

«Они воплощают обновлённое видение, основанное на идентичности, чувстве времени и диалоге с трансформирующимся миром», - говорится в сообщении.

Ранее Рубчинский заявил, что завершил свое сотрудничество с американский рэп-исполнителем Канье Уэстом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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