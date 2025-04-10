Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса ядовитой змеи

Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса ядовитой африканской змеи. В пресс-службе учреждения сообщили, что нештатная ситуация произошла сегодня во время искусственного кормления опасного пресмыкающегося.

На место происшествия были сразу же вызваны три бригады скорой помощи. Однако спасти пострадавшего сотрудника не удалось.

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Сейчас по факту произошедшего проводится служебное расследование, рассказали в пресс-службе. Родственникам погибшего сотрудника обещают оказать всю необходимую помощь.

В конце марта сообщалось, что более 30 ядовитых змей из ЮАР привезли в Московский зоопарк. В числе прибывших пресмыкающихся - чёрная и зелёная мамба, щитковая кобра и бумсланги. Впервые в Московский зоопарк привезли кротовую змею, кораллового аспида и хвостатую гадюку.


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ФОТО: РИА Новости / Андрей Соломонов
ТЕГИ:Московский Зоопарк

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