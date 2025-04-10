Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса ядовитой змеи

Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса ядовитой африканской змеи. В пресс-службе учреждения сообщили, что нештатная ситуация произошла сегодня во время искусственного кормления опасного пресмыкающегося.

На место происшествия были сразу же вызваны три бригады скорой помощи. Однако спасти пострадавшего сотрудника не удалось.