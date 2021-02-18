Главы МИД РФ и Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V»

В Северной Америке Мексика стала первой страной, которая зарегистрировала «Спутник V», напоминает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Мексика намерена подать жалобу в Совет Безопасности ООН из-за неравного доступа стран мира к вакцинам от COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

Согласно сообщению пресс-службы МИД, в ходе разговора министры также обсудили возможное взаимодействие между странами, в том числе на площадке ООН.

