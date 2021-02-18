Главы МИД РФ и Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V»
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Мексики Марсело Луис Эбрард Касаубон провели телефонный разговор, в котором, в частности, обсудили поставки вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В Северной Америке Мексика стала первой страной, которая зарегистрировала «Спутник V», напоминает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Мексика намерена подать жалобу в Совет Безопасности ООН из-за неравного доступа стран мира к вакцинам от COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.
Согласно сообщению пресс-службы МИД, в ходе разговора министры также обсудили возможное взаимодействие между странами, в том числе на площадке ООН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- Южноафриканский штамм коронавируса признали более заразным, чем «обычный»
- Рубль прогнулся к доллару и евро на внешнем негативе
- Команда - динамит! Актеры и журналисты сыграют в хоккей на Красной площади
- Росстат заявил о росте реальных запрлат россиян
- Безработица в России в январе 2021 года снизилась до 5,8%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru