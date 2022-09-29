Глава МИД Польши не исключил входа НАТО на Украину в случае ядерного удара

По его словам, ядерный удар по территории Украины привёл бы «к неядерному ответу» и, не исключено, вводу сил НАТО в страну, что не является «необходимой процедурой».

«Можно применить обычные вооружения, например, авиацию, соответствующие ракеты, причём не обязательно с украинской территории», - заключил Рау.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в частном порядке предупредил Москву о катастрофических последствиях применения ядерного оружия, сообщает RT.

