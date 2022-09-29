Глава МИД Польши не исключил входа НАТО на Украину в случае ядерного удара
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью радиостанции RMF FM заявил, что до сих пор никто не рассматривал возможности применения ядерного оружия.
По его словам, ядерный удар по территории Украины привёл бы «к неядерному ответу» и, не исключено, вводу сил НАТО в страну, что не является «необходимой процедурой».
«Можно применить обычные вооружения, например, авиацию, соответствующие ракеты, причём не обязательно с украинской территории», - заключил Рау.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в частном порядке предупредил Москву о катастрофических последствиях применения ядерного оружия, сообщает RT.
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