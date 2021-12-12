Главы МИД G7 угрожают России «тяжелыми последствиями» при нападении на Украину
Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) Обратились к России с призывом следовать международным обязательствам и транспарентности военной активности. В противном случае, они предупредили о серьезных последствиях в случае военной агрессии в отношении Украины. Об этом говорится в воскресенье в заявлении выпущенном, сделанном после встречи в Ливерпуле.
«Любое применение силы для изменения границ запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться, что любая военная агрессия в отношении Украины повлечет в ответ серьезные последствия и значительную цену», - сказано в документе.
Переговоры глав МИД стран G7 состоялись в Ливерпуле с 10 по 12 декабря, передает «Интерфакс».
Ранее разведка Финляндии раскрыла сроки «вторжения» России на Украину. По данным командующего Оборонительными силами Финляндии генерала Тимо Кивинена, Россия якобы может напасть на Украину уже в январе. этом сообщает Yle.
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