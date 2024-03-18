Главы МИД ЕС поддержали использование российских активов для Украины
Министры иностранных дел стран - членов Евросоюза поддержали использование доходов от заблокированных российских активов для помощи Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции.
По его словам, средства предлагается направить в Европейский фонд мира для закупки оружия для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом Боррель признал, что некоторые члены ЕС подвергают сомнению необходимость использования доходов от российских активов.
Глава европейской дипломатии не исключил, что окончательное решение будет принято на саммите ЕС 21-22 марта.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза будут использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования закупок оружия для Украины, передает «Радиоточка НСН».
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