Главы МИД ЕС пересмотрят отношения с Россией в связи с ситуацией с Навальным

Главы МИД стран Евросоюза в ходе неформальной встрече в Берлине 27—28 августа обсудят вопрос отношений с Россией на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы также будем обсуждать отношения с Россией, это сложный вопрос», — сказал Боррель.