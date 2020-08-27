Главы МИД ЕС пересмотрят отношения с Россией в связи с ситуацией с Навальным

Главы МИД стран Евросоюза в ходе неформальной встрече в Берлине 27—28 августа обсудят вопрос отношений с Россией на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы также будем обсуждать отношения с Россией, это сложный вопрос», — сказал Боррель.

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Ранее в четверг МВД РФ начало проверку по факту госпитализации Навального в Омске, передает RT.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН выразил сомнение в отравлении болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева и Алексея Навального «Новичком». Так он прокомментировал публикации немецких СМИ о том, что при отравлениях российского политика и болгарского бизнесмена использовались схожие вещества.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзАлексей Навальный
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