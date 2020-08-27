Главы МИД ЕС пересмотрят отношения с Россией в связи с ситуацией с Навальным
Главы МИД стран Евросоюза в ходе неформальной встрече в Берлине 27—28 августа обсудят вопрос отношений с Россией на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Мы также будем обсуждать отношения с Россией, это сложный вопрос», — сказал Боррель.
Ранее в четверг МВД РФ начало проверку по факту госпитализации Навального в Омске, передает RT.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН выразил сомнение в отравлении болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева и Алексея Навального «Новичком». Так он прокомментировал публикации немецких СМИ о том, что при отравлениях российского политика и болгарского бизнесмена использовались схожие вещества.
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