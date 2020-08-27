Специалист по химоружию сомневается в отравлении Навального «Новичком»

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН выразил сомнение в отравлении Гебрева и Навального «Новичком».

«Если бы это был «Новичок», шансов бы ни у этого Гебрева, ни у Скрипаля, ни у Навального не было. Думаю, это что-то другое. Общее у всех этих историй просматривается только одно: скорее всего, это какие-то спецсредства, которые находятся на вооружении у спецслужб различных стран. «Новичком» за последние 30 лет больше всего занимались британцы в Портон-Дауне. Был проект, на который Пентагон потратил несколько миллионов долларов, британцы там активно участвовали. Все материалы, оборудование, технические регламенты – все вывезли к себе. Они то вносили Новичок в списки ОЗХО, то убирали. То есть они с ним лет 20 работали, это достоверно известно. Поэтому вопросы скорее к ним», - сказал Никулин.

По его словам, с Навальным ситуация вообще пока непонятная.

«Действующего вещества не выявили. Должны были пресс-конференцию проводить, отменили. Я склоняюсь к мысли, что отравление Навального носит случайный характер. Просто смешал что-то с чем-то. Он был где-то в гостях, его угощали каким-то самогоном. Может, этот самогон был с мухоморами? Потом, он какие-то принимает медицинские препараты. Потому что его везде сопровождает врач. Скорее всего, что-то с чем-то смешал. Никаких убедительных доказательств, что это была целенаправленная акция, пока нет», - заключил эксперт.

Напомним, ранее врачи омской больницы, куда изначально привезли Навального, заявили, что проверяли версию об отравлении и доказательств не нашли.

Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в коме с прошлого четверга. Он потерял сознание во время рейса из Томска в Москву.

