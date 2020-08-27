44 часа борьбы за жизнь. Омские врачи заявили, что спасли Навального
В открытом письме региональное медицинское сообщество призвало прекратить «оскорбительные» нападки на коллектив врачей, двое суток боровшихся за жизнь пациента.
Омские медики ответили на критику во время спасения оппозиционера Алексея Навального. Местные врачи боролись за жизнь оппозиционера в течение 44 часов, указывается в открытом обращении медиков региона.
В письме, составленном от лица медицинского сообщества Омской области, отмечается, что Навального удалось спасти именно благодаря профессионализму врачей. Указано, что скорая прибыла в аэропорт через 16 минут после того, как был подан сигнал с борта. Через 17 минут после того, как Навального вынесли на носилках из лайнера, его доставили в больницу скорой помощи, где медики почти двое суток боролись за его жизнь, говорится в письме.
Медики также заявили, что сторонники Навального ставят «политический» диагноз, не имеющий никакого отношения к медицине, и «пытаются очернить» врачей.
Ранее главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Александр Мураховский попросил немецкую клинику Charite предоставить данные, на основании которых они определили интоксикацию оппозиционера. Он отмечал, что омская больница готова в двустороннем порядке обменяться информацией с немецкой клиникой, чтобы поставить диагноз Навальному и эффективно его лечить. Мураховский отметил, что диагноз «отравление» был основным при поступлении Навального, но впоследствии не подтвердился.
Накануне утверждения стран Запада о якобы отравлении оппозиционера Алексея Навального раскритиковали в МИД РФ. На Смоленской площади подчеркнули, что Москва выступает за всестороннее и объективное расследование данного происшествия.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что российское расследование произошедшего с Навальным необходимо.
«Россия должна обязательно его провести. Из того, что произошло с Навальным, может быть два варианта. Первое – это специально подготовленная операция, где было принято решение по сливу Навального со стороны акторов западных спецслужб. Или это случайность», - сказал Клинцевич.
Он отметил, что ситуация с Навальным с самого начала произвела широкий резонанс, были включены серьезные правоохранительные и медицинские ресурсы. Сенатор напомнил, что российские врачи не нашли следов отравления в организме Навального.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что пока нет повода для расследования ситуации с Навальным, так как не установлено, было ли это отравлением или чем-то другим.
Бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов в эфире НСН удивился, что инцидент получил резонанс мирового уровня.
«Я вообще не понимаю шум вокруг этого инцидента. Человек где-то был, что-то съел, кто-то его угощал чем-то, ему стало плохо. Вокруг этого такой большой шум. Я считаю, что этому слишком много внимания уделяется. У нас каждый день тысячи людей отравляются, и никому это не интересно. Я не считаю правильным, что дело приобрело такой большой размах», - прокомментировал он.
Тем временем свою заинтересованность в объективном расследовании причин госпитализации оппозиционера высказал даже президент России Владимир Путин, до этого крайне неохотно упоминающий фамилию оппозиционера. В ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте он подчеркнул недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений и высказал заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего, говорится в материалах на сайте kremlin.ru.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому. Впоследствии Навального эвакуировали в клинику в Берлине.
Госпитализация Навального вызвала волну международной реакции на это происшествие. К открытому расследованию Москву призвали представители Евросоюза, власти Германии и Великобритании. В США заявили, что произошедшее может в перспективе повлиять на отношения между странами. Обеспокоенность состоянием здоровья Навального выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Сторонники оппозиционера считают, что его намеренно отравили. Российские врачи, однако, не нашли ядов в организме политика. Сейчас Навальный в коме, с ним работают врачи немецкой клиники Charite.
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