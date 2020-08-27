44 часа борьбы за жизнь. Омские врачи заявили, что спасли Навального

Омские медики ответили на критику во время спасения оппозиционера Алексея Навального. Местные врачи боролись за жизнь оппозиционера в течение 44 часов, указывается в открытом обращении медиков региона.

В письме, составленном от лица медицинского сообщества Омской области, отмечается, что Навального удалось спасти именно благодаря профессионализму врачей. Указано, что скорая прибыла в аэропорт через 16 минут после того, как был подан сигнал с борта. Через 17 минут после того, как Навального вынесли на носилках из лайнера, его доставили в больницу скорой помощи, где медики почти двое суток боролись за его жизнь, говорится в письме.

Медики также заявили, что сторонники Навального ставят «политический» диагноз, не имеющий никакого отношения к медицине, и «пытаются очернить» врачей.

Ранее главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Александр Мураховский попросил немецкую клинику Charite предоставить данные, на основании которых они определили интоксикацию оппозиционера. Он отмечал, что омская больница готова в двустороннем порядке обменяться информацией с немецкой клиникой, чтобы поставить диагноз Навальному и эффективно его лечить. Мураховский отметил, что диагноз «отравление» был основным при поступлении Навального, но впоследствии не подтвердился.

Накануне утверждения стран Запада о якобы отравлении оппозиционера Алексея Навального раскритиковали в МИД РФ. На Смоленской площади подчеркнули, что Москва выступает за всестороннее и объективное расследование данного происшествия.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что российское расследование произошедшего с Навальным необходимо.

«Россия должна обязательно его провести. Из того, что произошло с Навальным, может быть два варианта. Первое – это специально подготовленная операция, где было принято решение по сливу Навального со стороны акторов западных спецслужб. Или это случайность», - сказал Клинцевич.

Он отметил, что ситуация с Навальным с самого начала произвела широкий резонанс, были включены серьезные правоохранительные и медицинские ресурсы. Сенатор напомнил, что российские врачи не нашли следов отравления в организме Навального.