Главвред WikiLeaks назвал экстрадицию Ассанжа черным днем для журналистики

Ранее в пятницу стало известно, что Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В США его обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных. Основателю Wikileaks грозит до 175 лет лишения свободы.

Как считает Храфнссон, заверения США о том, что для Ассанжа будут созданы необходимые условия в тюрьме и справедливое обращение ненадежны.

