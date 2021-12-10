Главвред WikiLeaks назвал экстрадицию Ассанжа черным днем для журналистики
Главный редактор WikiLeaks Кристина Храфнссон прокомментировал решение суда Лондона об экстрадиции создателя сайта, назвав этот день «черным для журналистики». Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в пятницу стало известно, что Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В США его обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных. Основателю Wikileaks грозит до 175 лет лишения свободы.
Как считает Храфнссон, заверения США о том, что для Ассанжа будут созданы необходимые условия в тюрьме и справедливое обращение ненадежны.
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