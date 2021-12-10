Главвред WikiLeaks назвал экстрадицию Ассанжа черным днем для журналистики

Главный редактор WikiLeaks Кристина Храфнссон прокомментировал решение суда Лондона об экстрадиции создателя сайта, назвав этот день «черным для журналистики». Об этом сообщает РИА Новости.

«Ассанж следующий». Сноуден о смерти основателя McAfee

Ранее в пятницу стало известно, что Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В США его обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных. Основателю Wikileaks грозит до 175 лет лишения свободы.

Как считает Храфнссон, заверения США о том, что для Ассанжа будут созданы необходимые условия в тюрьме и справедливое обращение ненадежны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:ЛондонДжулиан Ассанж
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры