Британский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

Таким образом, дело вернули в Вестминстерский магистратский суда, который ранее запретил экстрадицию, объяснив это наличием риска для жизни Ассанжа.

Адвокаты основателя WikiLeaks имеют право оспорить решение апелляционного суда. Сам Ассанж, между тем, останется под стражей.

В США Ассанжа обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных. По 18 пунктам обвинения основателю Wikileaks грозит до 175 лет лишения свободы.

