Британский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа
Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости.
Таким образом, дело вернули в Вестминстерский магистратский суда, который ранее запретил экстрадицию, объяснив это наличием риска для жизни Ассанжа.
Адвокаты основателя WikiLeaks имеют право оспорить решение апелляционного суда. Сам Ассанж, между тем, останется под стражей.
В США Ассанжа обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных. По 18 пунктам обвинения основателю Wikileaks грозит до 175 лет лишения свободы.
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