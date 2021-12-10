Британский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости.

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Таким образом, дело вернули в Вестминстерский магистратский суда, который ранее запретил экстрадицию, объяснив это наличием риска для жизни Ассанжа.

Адвокаты основателя WikiLeaks имеют право оспорить решение апелляционного суда. Сам Ассанж, между тем, останется под стражей.

В США Ассанжа обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных. По 18 пунктам обвинения основателю Wikileaks грозит до 175 лет лишения свободы.

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ТЕГИ:СудЭкстрадицияСШАДжулиан Ассанж
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