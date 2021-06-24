«Ассанж следующий». Сноуден о смерти основателя McAfee
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, отозвался на сообщение о смерти основателя компании McAfee Джона Макафи. По мнению Сноудена, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж «может стать следующим».
«Джулиан Ассанж может стать следующим. Пока система не будет реформирована, должен быть мораторий», — написал Сноуден в Twitter.
Он считает, что Европа должна отказаться от экстрадирования обвиняемых в ненасильственных преступлениях американской судебной системе. Сноуден пояснил, что эта система несправедлива так же, как жестока американская тюремная система. Поэтому «подсудимые-уроженцы скорее умрут, чем подвергнутся ей».
Ранее газета El País сообщила, что 75-летний Макафи был найден мёртвым в испанской тюрьме. По неофициальным данным, он покончил с собой, передает RT. В ходе слушаний мужчина заявлял, что если его выдадут Соединенным Штатам, он «почти точно» проведёт остаток жизни в тюрьме».
Макафи ожидал экстрадиции в США по делу о неуплате налогов.
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