«Ассанж следующий». Сноуден о смерти основателя McAfee

Он считает, что Европа должна отказаться от экстрадирования обвиняемых в ненасильственных преступлениях американской судебной системе. Сноуден пояснил, что эта система несправедлива так же, как жестока американская тюремная система. Поэтому «подсудимые-уроженцы скорее умрут, чем подвергнутся ей».

Ранее газета El País сообщила, что 75-летний Макафи был найден мёртвым в испанской тюрьме. По неофициальным данным, он покончил с собой, передает RT. В ходе слушаний мужчина заявлял, что если его выдадут Соединенным Штатам, он «почти точно» проведёт остаток жизни в тюрьме».

Макафи ожидал экстрадиции в США по делу о неуплате налогов.

