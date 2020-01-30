Главу республики Алтай Хорохордина выписали из больницы
30 января 202011:02
Состояние здоровья главы республики Алтай Олега Хорохордина улучшилось – его выписали из больницы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Михаила Максимова.
Хорохордин в четверг продолжит рабочую повестку в Москве, после чего вернётся на Алтай, добавил Максимов.
Ранее сообщалось, что Хорохордин 28 января попал в одну из московских больниц из-за проблем с желудком. Как стало известно позднее, причиной госпитализации стал острый панкреатит на фоне стресса.
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ФОТО: kremlin.ru
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