Главу республики Алтай Хорохордина выписали из больницы

Состояние здоровья главы республики Алтай Олега Хорохордина улучшилось – его выписали из больницы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Михаила Максимова.

Хорохордин в четверг продолжит рабочую повестку в Москве, после чего вернётся на Алтай, добавил Максимов.

Ранее сообщалось, что Хорохордин 28 января попал в одну из московских больниц из-за проблем с желудком. Как стало известно позднее, причиной госпитализации стал острый панкреатит на фоне стресса.

