Главу Кабардино-Балкарии Кокова переизбрали на второй срок
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков избран руководителем республики на второй срок. Об этом пишет РИА Новости.
По региональному законодательству главу республики выбирают депутаты местного парламента из кандидатур, представленных президентом России. На заседании 3 октября парламентарии переизбрали Кокова на новый срок.
Ранее президент Владимир Путин представил депутатам Кабардино-Балкарии кандидатов для избрания на пост главы региона. На должность претендовали действующий лидер республики Казбек Коков, гендиректор ООО «Илар» и депутат парламента Алексей Войтов, министр природных ресурсов и экологии Ильяс Шаваев.
Ранее действующего главу Крыма Сергея Аксенова переизбрали на новый пятилетний срок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru