Валентину Матвиенко переизбрали председателем Совфеда
25 сентября 202410:38
Совет Федерации РФ переизбрал Валентину Матвиенко спикером верхней палаты парламента. Об этом сообщает РИА Новости.
На пленарном заседании СФ сенаторы выдвинули кандидатуру Матвиенко на новый срок. Члены Совфеда единогласно поддержали действующего председателя палаты.
Валентина Матвиенко занимает пост спикера Совета Федерации с 2011 года. Председателя верхней палаты парламента переизбрали уже в четвертый раз, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru