Валентину Матвиенко переизбрали председателем Совфеда

Совет Федерации РФ переизбрал Валентину Матвиенко спикером верхней палаты парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

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На пленарном заседании СФ сенаторы выдвинули кандидатуру Матвиенко на новый срок. Члены Совфеда единогласно поддержали действующего председателя палаты.

Валентина Матвиенко занимает пост спикера Совета Федерации с 2011 года. Председателя верхней палаты парламента переизбрали уже в четвертый раз, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФВалентина Матвиенко

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