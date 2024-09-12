Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма
12 сентября 202416:01
Действующего главу Республики Крым Сергея Аксенова переизбрали на новый пятилетний срок, сообщает РИА Новости.
Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местного парламента. Голосование проходило открыто путем поднятия рук. После этого состоялась инаугурация главы республики.
Ранее Аксенов заявил о готовности инфраструктуры Крыма принимать до 10 млн туристов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В курском приграничье уничтожили четыре управляемые авиабомбы
- Капитан сборной Мексики Монтес перешел в московский «Локомотив»
- Житель Москвы выбросил из окна трех собак своей сожительницы
- Группа Iron Maiden перевыпустит альбом Powerslave
- Семь новых эмодзи появятся на смартфонах
- Надежда Бабкина спела дуэтом с роботом
- Ремейк российской комедии «Холоп» снимут в Китае
- ОАЭ в зимнем сезоне станут самым близким пляжным направлением для россиян
- Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма
- СМИ: У главы МВД Британии украли кошелек во время речи об эпидемии воровства
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru