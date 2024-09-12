Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма

Действующего главу Республики Крым Сергея Аксенова переизбрали на новый пятилетний срок, сообщает РИА Новости.

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Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местного парламента. Голосование проходило открыто путем поднятия рук. После этого состоялась инаугурация главы республики.

Ранее Аксенов заявил о готовности инфраструктуры Крыма принимать до 10 млн туристов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:ИнаугурацияГолосованиеПарламентКрым

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