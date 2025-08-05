Главу Гагаузии Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы
Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам заключения по делу о незаконном финансировании партии «Шор», запрещенной в Молдавии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката политика Наталью Байрам.
В апреле Гуцул предъявили обвинение в соучастии по делу о нарушениях при финансировании объединения, политика арестовали. Гуцул отмечала, что дело против нее завели по указанию президента Молдавии Майи Санду и разбирательство носит политический характер.
«Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы с немедленным исполнением приговора - ее доставят в тюрьму... из зала суда», - рассказала защитник.
Ранее адвокат Сергей Морару заявил, что Гуцул хотят сразу отправить в место заключения, чтобы запугать оппозицию перед сентябрьскими парламентскими выборами, пишет RT.
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