Главу Гагаузии Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы

Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам заключения по делу о незаконном финансировании партии «Шор», запрещенной в Молдавии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката политика Наталью Байрам.

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В апреле Гуцул предъявили обвинение в соучастии по делу о нарушениях при финансировании объединения, политика арестовали. Гуцул отмечала, что дело против нее завели по указанию президента Молдавии Майи Санду и разбирательство носит политический характер.

«Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы с немедленным исполнением приговора - ее доставят в тюрьму... из зала суда», - рассказала защитник.

Ранее адвокат Сергей Морару заявил, что Гуцул хотят сразу отправить в место заключения, чтобы запугать оппозицию перед сентябрьскими парламентскими выборами, пишет RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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