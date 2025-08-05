Главу Гагаузии Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы

В апреле Гуцул предъявили обвинение в соучастии по делу о нарушениях при финансировании объединения, политика арестовали. Гуцул отмечала, что дело против нее завели по указанию президента Молдавии Майи Санду и разбирательство носит политический характер.

«Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы с немедленным исполнением приговора - ее доставят в тюрьму... из зала суда», - рассказала защитник.

Ранее адвокат Сергей Морару заявил, что Гуцул хотят сразу отправить в место заключения, чтобы запугать оппозицию перед сентябрьскими парламентскими выборами, пишет RT.

