Главу Гагаузии Гуцул могут отстранить после двух месяцев ареста

После двух месяцев ареста от должности могут отстранить главу автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдавии Евгению Гуцул, так как она не исполняет свои обязанности в течение 60 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Однако сама политик в беседе с изданием объяснила, что такая процедура возможна только, если решение об ее отстранении вынесет Народное собрание Гагаузии (НСГ). При этом, по совам Гуцул, председатель и большинство депутатов поддерживают ее.