Главу ЕК фон дер Ляйен не пригласили на инаугурацию Трампа
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен «не имеет планов» поехать на инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, так как не получила соответствующего приглашения. Об этом заявила представитель Еврокомисии Паула Пинью.
«Председатель фон дер Ляйен не имеет планов посетить инаугурацию Трампа», - сказала она на брифинге в Брюсселе.
По словам Пинью, фон дер Ляйен не получила приглашения на мероприятие, однако, если оно поступит, в Еврокомиссии рассмотрят возможность визита.
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману ранее заявил, что его не пригласили на инаугурацию Трампа. При этом он отметил, что хотел поехать на мероприятие, передает «Радиоточка НСН».
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