Главу ЕК фон дер Ляйен не пригласили на инаугурацию Трампа

«Председатель фон дер Ляйен не имеет планов посетить инаугурацию Трампа», - сказала она на брифинге в Брюсселе.

По словам Пинью, фон дер Ляйен не получила приглашения на мероприятие, однако, если оно поступит, в Еврокомиссии рассмотрят возможность визита.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману ранее заявил, что его не пригласили на инаугурацию Трампа. При этом он отметил, что хотел поехать на мероприятие, передает «Радиоточка НСН».

