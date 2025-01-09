Экс-президент Грузии Зурабишвили заявила, что поедет на инаугурацию Трампа
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе брифинга заявила, что поедет на инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
«У меня есть роль, и я ее полноценно выполняю. Я практически на ежедневной связи с нашими иностранными партнерами», - сказала она.
Зурабишвили отметила, что прибудет в Вашингтон по приглашению конгрессмена Джо Уилсона. Экс-президент подчеркнула, что в ходе визита у нее пройдут «встречи высокого уровня».
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману ранее заявил, что его не пригласили на инаугурацию Трампа. При этом он отметил, что хотел поехать на мероприятие, передает «Радиоточка НСН».
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