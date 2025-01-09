Экс-президент Грузии Зурабишвили заявила, что поедет на инаугурацию Трампа

«У меня есть роль, и я ее полноценно выполняю. Я практически на ежедневной связи с нашими иностранными партнерами», - сказала она.

Зурабишвили отметила, что прибудет в Вашингтон по приглашению конгрессмена Джо Уилсона. Экс-президент подчеркнула, что в ходе визита у нее пройдут «встречи высокого уровня».

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману ранее заявил, что его не пригласили на инаугурацию Трампа. При этом он отметил, что хотел поехать на мероприятие, передает «Радиоточка НСН».

