«Я бы хотел…». Зеленский пожаловался, что его не позвали на инаугурацию Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что его не пригласили на инаугурацию победившего на выборах президента США Дональда Трампа.

Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию

Украинский лидер указал, что хотел поехать на мероприятие. «Я бы хотел… Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал…», — посетовал глава государства. При этом Зеленский отметил, что если Трамп пригласить его, то он приедет в Вашингтон.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению войны с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИнаугурацияСШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

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