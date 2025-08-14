Главной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование на Украине
Центральной темой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет урегулирование украинского кризиса. Об этом рассказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
По его словам, саммит лидеров двух стран начнется 15 августа в 22.30 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Сперва Путин и Трамп побеседуют тет-а-тет, далее запланирована встреча с участием делегаций. Стороны будут представлять по пять членов делегаций.
«Что касается повестки дня саммита, то, наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса», — заявил Ушаков.
Кроме того, Путин и Трамп затронут задачи обеспечения мира и безопасности, актуальные международные и региональные вопросы, дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Президенты скажут «несколько слов» перед началом переговоров и проведут пресс-конференцию по итогам саммита.
Между тем из «Внуково» в Анкоридж вылетел первый самолет Ил-76, предположительно, в нем находится группа специалистов, отвечающих за организацию переговоров России и США от российской стороны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
